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Происшествия

Крымские пожарные отстояли от огня лес и гостиницу под Мангупом

17:36 понедельник, 12 апреля 2021
Бахчисарай

Пожар произошел в селе Ходжа-Сала в Бахчисарайском районе.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 11 утра. В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что к месту происшествия выехал дежурный отряд в составе трех человек.

На месте удалось определить, что причиной угрозы стал пожар в одной из хозпостроек частного дома. Огонь мог распространиться на лесной массив и гостиничный комплекс.«Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, и в течение часа локализовали и ликвидировали пожар. Площадь составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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