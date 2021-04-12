Происшествия
Крымские пожарные отстояли от огня лес и гостиницу под Мангупом
Пожар произошел в селе Ходжа-Сала в Бахчисарайском районе.
Сообщение о возгорании поступило спасателям около 11 утра. В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что к месту происшествия выехал дежурный отряд в составе трех человек.
На месте удалось определить, что причиной угрозы стал пожар в одной из хозпостроек частного дома. Огонь мог распространиться на лесной массив и гостиничный комплекс.«Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, и в течение часа локализовали и ликвидировали пожар. Площадь составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты», — рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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