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Крымчане пожаловались Аксенову на рост цен

12:28 понедельник, 12 апреля 2021
Крымчане пожаловались Аксенову на рост цен

фото © Новости Крыма

По мнению граждан, регулированием цен в республике никто не занимается.

Крымчане в группе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook пожаловались, что цены на продукты постоянно растут и никто их не регулирует.

«Уважаемый Сергей Валерьевич, в Крыму кто-то отслеживает рост цен на продукты или нет? У нас в Джанкое цены непонятно как растут вверх. По телевизору президент сказал, что цены на сахар и растительное масло не будут повышаться, но у нас в городе вчера сахар был средняя цена 52-60 рублей за килограмм, а растительное масло 150-156 рублей за литр, и каждый день повышают на 5-10 рублей», - написала пост в группе пользователь социальной сети Светлана Скрипник.

Она считает, что за ситуацией никто не следит и контроль за ценами как таковой отсутствует.

Жители Крыма в комментариях поддержали автора, поделившись своими наблюдениями:

«По-моему, никто не контролирует рост цен, вчера у нас зашла в Алуште в универсам яйца почти 100 рублей», - написала крымчанка Наталья Иванова.

«Покупала яйцо Партизан уже 120 рублей», - рассказала пользователь Зоя Таран.

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