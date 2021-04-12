Крым занял 201 место в отчете Freedom House о политических правах и гражданских свободах

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В глобальном отчете о политических правах и гражданских свободах международной правозащитной организации Freedom House Крым занимает 201 место из 210, сообщает Крымская правозащитная группа.

«Крым обозначен как несвободный, и получил крайне низкий балл – 7. Именно столько баллов или меньше получили лишь несколько стран и территорий; такие как Северная Корея, Сирия, оккупированные РФ отдельные территории Донецкой и Луганской областей, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Эритрея, Тибет и Сомали», – говорится в сообщении правозащитников.

Отмечается, что в отчете Крыму посвящен раздел, основанный на фактах, собранных КПГ.

Согласно отчету Freedom House, «правительство в Крыму жестко ограничивает политические и гражданские права, блокирует на территории полуострова доступ к независимым СМИ, применяет российское антитеррористическое законодательство в политическом преследовании граждан, которые не согласны с действиями властей».

Также правозащитники отмечают, что «многие украинцы были депортированы или вынуждено покинули Крым».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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