Космический аппарат «Луна-25» будет управляться из Крыма

Управление космическими аппаратами отечественной лунной программы будет осуществляться из Крыма, сообщил начальник отдела КИС комплекса «Квант-Д» Андрей Бродовский.

Сейчас проходит глубокую модернизацию комплекс дальней космической связи и радиотелескоп П-2500 в Витино, с помощью него будут управляться аппараты лунной программы.

Отмечается, что первый в новейшей истории России отечественный аппарат «Луна-25» отправится к нашему естественному спутнику уже в октябре.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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