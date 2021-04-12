Власть
Космический аппарат «Луна-25» будет управляться из Крыма
Управление космическими аппаратами отечественной лунной программы будет осуществляться из Крыма, сообщил начальник отдела КИС комплекса «Квант-Д» Андрей Бродовский.
Сейчас проходит глубокую модернизацию комплекс дальней космической связи и радиотелескоп П-2500 в Витино, с помощью него будут управляться аппараты лунной программы.
Отмечается, что первый в новейшей истории России отечественный аппарат «Луна-25» отправится к нашему естественному спутнику уже в октябре.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэр Ялты рассказала на что уйдут деньги городского бюджета. Из городского бюджета Ялты выделят 107 млн рублей на дорожные фонды (ремонт дорог – 77 млн рублей и более 29 млн рублей - на приобретение спецтехники). В целом департамент ЖКХ получит 164, 5 млн рублей.
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Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах. Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.
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