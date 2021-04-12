Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +11
море +9

Власть

Космический аппарат «Луна-25» будет управляться из Крыма

08:32 понедельник, 12 апреля 2021

Управление космическими аппаратами отечественной лунной программы будет осуществляться из Крыма, сообщил начальник отдела КИС комплекса «Квант-Д» Андрей Бродовский.

Сейчас проходит глубокую модернизацию комплекс дальней космической связи и радиотелескоп П-2500 в Витино, с помощью него будут управляться аппараты лунной программы.

Отмечается, что первый в новейшей истории России отечественный аппарат «Луна-25» отправится к нашему естественному спутнику уже в октябре.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Ялты рассказала на что уйдут деньги городского бюджета. Из городского бюджета Ялты выделят 107 млн рублей на дорожные фонды (ремонт дорог – 77 млн рублей и более 29 млн рублей - на приобретение спецтехники). В целом департамент ЖКХ получит 164, 5 млн рублей.

Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем. В Азовском море начались разведывательные работы по поиску запасов пресной воды. Такое заявление сделал вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Севастополь стал лидером по приросту населения. В Севастополе с 2018-2020 годы отмечен наибольший демографический прирост среди регионов РФ. В целом за два года население России уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности.

Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах. Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 12 апреля

Какой сегодня праздник 12 апреля фото

Сегодня, 12 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей

Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей

Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.

Власть
Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь

Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь

Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации