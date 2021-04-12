Общество
Какой сегодня праздник 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день авиации и космонавтики (International Day of Human Space Flight)
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник — День космонавтики — он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
Кстати, с 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, была принята официальная резолюция, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.
День рождения рок-н-ролла
Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируют от непринужденного и шутливого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя явной границы между понятиями «рок» и «поп» не существует. Многие музыкальные явления балансируют на грани между ними.
Иван Лествичник
В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника - христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6-7 веках. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») - своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу.
Также сегодня, 12 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Иоанна Лествичника
- День работников ракетно-космической отрасли Украины
- День работников науки в Казахстане
- Международный день осознанных сновидений (International Lucid Dreaming Day)
- День плетения из солнечных лучей
- День тишины (Day Of Silence) в США
- День жареных сэндвичей с сыром (National Grilled Cheese Sandwich Day) в США
- День детей в Боливии
- День большого ветра (National Big Wind Day) в США
- День поста и молитвы в Либерии
- День лакрицы (National Licorice Day) в США
- День «Прогулки по дикой стороне» (National Walk on Your Wild Side Day) в США
- День освобождения Либерии
Сегодня именины празднуют: Иван, Аполлос, Епафродит, Зосима, Кифа, Сосфен, Захар, Савва, Софрон, Еввула, Иоад, Кесарь (Цезарь).
Что происходило 12 апреля в прошлые годы
467 - Артемий стал императором Западной Римской империи.
1204 - Константинополь сдался армиям Четвертого Крестового Похода, временно уничтожая Византийскую империю.
1606 - Британия приняла свой флаг «Юнион Джек».
1633 - Римская инквизиция начала формальное следствие относительно работ Галилео Галилея.
1709 - Шведские войска Карла XII подошли к стенам Полтавы.
1857 - Гюстав Флобер опубликовал роман «Госпожа Бовари».
1903 - В Англии начала действовать городская служба омнибусовдвухэтажных автобусов.
1934 - На вершине горы Вашингтон, США подтвержден сильнейший порыв ветра на поверхности Земли (372 километра в час).
1936 - Газета «Правда» впервые назвала И. Сталина «отцом народов».
1945 - Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт скончался от инсульта.
1961 - Космический корабль «Восток-1», пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным, стартовал в 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан), сделал за 108 минут один виток вокруг Земли и в 10:55 приземлился вблизи Поволжского города Энгельс (Россия). Это был первый удачный полет в космос, когда космонавт живым вернулся на Землю.
1984 - В СССР объявлено о начале перехода к 11-летней системе среднего образования.
1992 - В Марне-Ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд.
1999 - Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон обвинен в непочтительном отношении к суду после «умышленных ложных показаний» во время общественного рассмотрения дела относительно сексуальных домогательств.
2009 - Военно-морские силы США освободили из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убив трех и захватывая четвертого пирата.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 апреля. Какие праздники будут завтра?
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