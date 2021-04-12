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Власть

Из кранов жителей Керчи потекла черная вода

07:38 понедельник, 12 апреля 2021
Керчь
Из кранов жителей Керчи потекла черная вода

фото © Новости Крыма

В Крыму участились случаи, когда подаваемая людям вода окрашивается в разные цвета или имеет зловонный запах.

Из кранов жителей Керчи течет черная вода. Соответствующую видеозапись, сделанную горожанами, опубликовал портал «КерчьИНФО».

Видеоролик был снят в доме №68 на Вокзальном шоссе. Кроме необычного цвета люди заметили в воде частицы, похожие на грязь. По словам жильцов, их дом относится к «ЖД-водоканалу, а не к городскому».

Ранее в некоторых селах Ленинского района запретили пользоваться водопроводной водой 9 и 10 апреля, так как в этот период проводилась промывка и дезинфекция резервуаров на Станционных водоочистных сооружениях.

Отметим, что в Крыму, испытывающем острый дефицит воды, участились случаи, когда подаваемая людям жидкость окрашивается в разные цвета или имеет зловонный запах. По мнению некоторых крымчан, они получают техническую воду, которую невозможно использовать в пищевых целях.

В феврале этого года из кранов в домах жителей крымской столицы потекла светло-голубая вода, напоминающая по запаху антифриз. Ранее крымские чиновники объяснили, почему из кранов жителей обезвоженных Симферополя и прилегающих к нему районов течет химия и фекалии. До этого симферопольцы жаловались на воду цвета ржавчины.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Подорожают ли коммунальные услуги в Крыму. Стоимость коммунальных услуг в регионе пока останется на прежнем уровне.

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Реконструкция очистных в Керчи обойдется в 5,3 млрд рублей. Власти Крыма определили подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции Бондаренковских канализационных очистных сооружений.

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