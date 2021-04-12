Власть
Из кранов жителей Керчи потекла черная вода
фото © Новости Крыма
В Крыму участились случаи, когда подаваемая людям вода окрашивается в разные цвета или имеет зловонный запах.
Из кранов жителей Керчи течет черная вода. Соответствующую видеозапись, сделанную горожанами, опубликовал портал «КерчьИНФО».
Видеоролик был снят в доме №68 на Вокзальном шоссе. Кроме необычного цвета люди заметили в воде частицы, похожие на грязь. По словам жильцов, их дом относится к «ЖД-водоканалу, а не к городскому».
Ранее в некоторых селах Ленинского района запретили пользоваться водопроводной водой 9 и 10 апреля, так как в этот период проводилась промывка и дезинфекция резервуаров на Станционных водоочистных сооружениях.
Отметим, что в Крыму, испытывающем острый дефицит воды, участились случаи, когда подаваемая людям жидкость окрашивается в разные цвета или имеет зловонный запах. По мнению некоторых крымчан, они получают техническую воду, которую невозможно использовать в пищевых целях.
В феврале этого года из кранов в домах жителей крымской столицы потекла светло-голубая вода, напоминающая по запаху антифриз. Ранее крымские чиновники объяснили, почему из кранов жителей обезвоженных Симферополя и прилегающих к нему районов течет химия и фекалии. До этого симферопольцы жаловались на воду цвета ржавчины.
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