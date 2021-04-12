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Курорт

Эксперты решили, что Крыму нужны премиум отели

11:13 понедельник, 12 апреля 2021
Эксперты решили, что Крыму нужны премиум отели

фото © farvater.travel

Акции раннего бронирования показали огромный интерес ко всему Черноморскому побережью и Крыму в частности. При этом основным вопросом для туротрасли остается недостаток отелей высокого уровня.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Собеседник уточнил, что полетные программы, которые составлены на курортный сезон, позволяют сделать прогноз, что 2021 год будет для отечественной туротрасли значительно более удачным, чем предыдущий. При этом открытым остается вопрос комфортного размещения гостей.

«Если на Анталийском побережье Турции расположено более 500 гостиниц уровня «5 звезд», то в Краснодарском крае их 45, а в Крыму – всего 15», – сказал Горин.

Вице-президент АТОР подчеркнул, что для достижения лучших показателей по привлечению гостей на отечественные курорты необходимо строительство большего числа гостиниц мирового уровня.

Согласно проведенному Ростуризмом исследованию, в России только 20% объектов размещения (отелей и гостиниц) соответствуют мировым стандартам. По мнению Горина, для развития внутреннего и въездного туризма в стране необходимо привлекать инвестиции в рамках государственно-частного партнерства. Локомотивом развития должен стать нацпроект по развитию туротрасли в 2021 – 2030 годах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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