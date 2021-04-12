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Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.
Соответствующую задачу он поставил сегодня на аппаратном совещании правительства города.
«Посмотрите, где можно дополнительно мобильные амбулатории поставить, в частности в Гагаринском районе, чтобы людям было удобно. Надо максимально удовлетворить спрос», – цитирует Развожаева пресс-служба правительства.
Ранее в город поступила крупнейшая партия вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз.
Также сообщалось, что с сегодняшнего дня на площади Нахимова развернут мобильный пункт вакцинации, где прививку можно сделать без предварительной записи. Жителям надо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
На сегодняшний день прививку от коронавируса в Севастополе сделал 26061 человек. Второй компонент вакцины введен 16195 жителям города.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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