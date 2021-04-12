Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.

Соответствующую задачу он поставил сегодня на аппаратном совещании правительства города.

«Посмотрите, где можно дополнительно мобильные амбулатории поставить, в частности в Гагаринском районе, чтобы людям было удобно. Надо максимально удовлетворить спрос», – цитирует Развожаева пресс-служба правительства.

Ранее в город поступила крупнейшая партия вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз.

Также сообщалось, что с сегодняшнего дня на площади Нахимова развернут мобильный пункт вакцинации, где прививку можно сделать без предварительной записи. Жителям надо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

На сегодняшний день прививку от коронавируса в Севастополе сделал 26061 человек. Второй компонент вакцины введен 16195 жителям города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще 94 крымчнина заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Женщины Крыма стали делать меньше абортов. В 2020 году количество абортов уменьшилось на 7% по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму поступила «крупнейшая партия вакцины» от коронавируса. Крым минувшей ночью получил 90 тысяч доз вакцины от коронавируса.