Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +11
море +9

Коронавирус в Крыму

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

10:01 понедельник, 12 апреля 2021
Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

фото © www.inform.kz

За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 11 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1668 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 8 человек, выздоровевших за весь период – 36 056 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Женщины Крыма стали делать меньше абортов. В 2020 году количество абортов уменьшилось на 7% по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму поступила «крупнейшая партия вакцины» от коронавируса. Крым минувшей ночью получил 90 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Врач в Крыму призвал не ставить себе диагнозы по интернету. Доверять статьям на медицинские темы в интернете не стоит, правильнее будет обратиться к специалисту, если что-то беспокоит.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 12 апреля

Какой сегодня праздник 12 апреля фото

Сегодня, 12 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей

Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей

Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.

Власть
Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь

Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь

Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации