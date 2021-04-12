Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

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За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 11 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1668 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 8 человек, выздоровевших за весь период – 36 056 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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