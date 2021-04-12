Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей

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Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.

Об этом сообщил доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского, климатолог Владимир Рябов.

По словам эксперта, снег в апреле для весеннего Крыма скорее аномалия, нежели норма.

«Обычно в это время года в первой декаде апреля у нас уже устойчивая весенняя погода, но в этом году у нас исключение из правил, отклонение от нормы — температура очень низкая и до весеннего уровня она еще не добралась», — рассказал наш собеседник.

При этом низкие температуры и умеренные осадки благоприятно скажутся на формировании будущего урожая, а похолодание задержит развитие и цветение плодовых культур, передвинув его на более поздние сроки, что позволит миновать опасность весенних заморозков, которые зачастую губительны для урожая.

«Холодная весна более благоприятна для будущего урожая зерновых, овощей и фруктов, чем ранняя теплая весна, потому что вероятность заморозков по мере приближения к маю будет уменьшаться с каждым днем», — объясняет Рябов.

А вот на наполнение крымских водоемов апрельские осадки особо не повлияют, так как для того, чтобы проснулись местные реки, необходимы сильные ливни, которые смогут сформировать водные стоки.

«Интенсивность осадков очень слабая. Воды достаточно для увлажнения верхнего слоя почвы, но, чтобы появился сток поверхностный, чтобы оживились наши горные речки и ручьи, этого мало», — подчеркнул эксперт.

Однако поздний приход весеннего тепла не является вестником того, что и лето придет в Крым с опозданием. Так, уже в мае полуостров сможет компенсировать недостаток мартовского и апрельского тепла.

«Сказать по динамике накопления температур, какое будет лето, невозможно. Более вероятно, что сейчас затяжное похолодание продлится до середины апреля, а потом начнется быстрый подъем температур и уже в конце апреля, в мае температуры компенсируют весенний недобор и будет тепло, сухо и даже жарко», — заключил климатолог.

Напомним, выпавшие в марте осадки благоприятно отразились на состоянии водохранилищ в Крыму. Суммарный запас воды составил 61,39 млн кубометров — это больше, чем в феврале, но в 1,7 раза меньше, чем год назад.

В тексте использованы материалы: Форпост

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