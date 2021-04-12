Аквапарки Крыма готовятся к летнему сезону в условиях дефицита воды

Ситуацию прокомментировал директор ялтинской «Атлантиды» Андрей Цема.

По словам Андрея Цемы, уже при проектировании аквапарков были учтены риски маловодных периодов – в каждом установлены накопительные емкости. «В среднем количество воды в них около ста тонн», - пояснил он. При этом испаряющуюся и сливаемую в канализацию воду приходится естественно восполнять пополняя запасы. «В нашем случае запаса хватит на два дня. Потом, если пополнения не будет, работу придется остановить», - описал перспективы директор.

Риски, связанные с пресной водой у всех аквапарков в Крыму разные – кто-то заполняет аттракционы и водой морской, используя водопроводную лишь для душей, туалетов и хозяйственных нужд. «Тут мы все в несколько разных условиях», - признал Цема, уточнив, что вид воды, на котором будет работать аквапарк, определяется изначально и под это устанавливается соответствующее оборудование, пишет an-crimea.ru.

Сезон 2020 года представитель «Атлантиды» назвал коммерчески провальным, что было связано с введенными ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. «В этом году нас заверили, что отрасль будет работать. Так что пока мы настроены позитивно. Но прошлый год нас научил – все может измениться неожиданно. Так что и к этому мы готовы», - признался Андрей Цема.

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