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Здоровье

Женщины Крыма стали делать меньше абортов

09:36 воскресенье, 11 апреля 2021
Женщины Крыма стали делать меньше абортов

фото © Новости Крыма

В 2020 году количество абортов уменьшилось на 7% по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

В прошлом году на полуострове на 19 тысяч родов пришлось 30% абортов.

«Это достаточно большой показатель. Но в целом он на 7% меньше, чем в 2019 году», – уточнил Остапенко.

Он рассказал, что Минздрав провел опрос среди женщин полуострова, сделавших аборт (всего – 2,2 тысячи). Результаты ответов показали, что наиболее частая причина – финансовая незащищенность (1 тысяча 542 женщин).

«Финансовая неустойчивость семьи, жилищные проблемы, неимение постоянной работы и боязнь ее потерять. Наиболее часто о финансовых трудностях говорили женщины, которые прерывали третью беременность», – добавил Остапенко.

Он пояснил, что в Крыму каждая тысяча женщин репродуктивного возраста сделала 13,7 тысячи абортов, пишет КП-Крым.

«Это много, потому что в среднем в развитых странах этот показатель колеблется в пределах 5-6 на 1 тысячу», – уточнил министр здравоохранения Крыма.

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