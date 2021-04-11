Во время «Выстрела памяти» в Керчи у военных заклинило пушку

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В Керчи 11 апреля, в рамках празднования Дня освобождения города от нацистских захватчиков, на территории бывшего морского вокзала провели акцию «Выстрел памяти», на которой были запланированы залпы из двух пушек.

Орудия установили таким образом, чтобы выстрелы были направлены в море, в результате пушки развернули в сторону Краснодарского края.

После команды «Огонь!» одна из установок дала осечку, поэтому российские военные бегом переместились к другому орудию, из которого и произвели несколько выстрелов.

По сообщению сайта «Керчь ФМ», в результате выстрелов в расположенном неподалеку здании судоремонтного завода вылетели оконные стекла.

Сайт «Керчь – мой город» пишет, что «мирные жители, никогда не видевшие мощь пушечной стрельбы, были поражены грохотом».

В Керчи в воскресенье 11 апреля отмечают День освобождения города от нацистских захватчиков. В рамках празднования запланирован ряд мероприятий, в том числе акции «Георгиевская лента» и «Выстрел памяти», торжественный митинг, легкоатлетический забег «Керченская миля». Вечером в воскресенье в Керчи состоится торжественное собрание, посвященное Дню освобождения города, концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота России и фейерверк на горе Митридат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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