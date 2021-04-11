В Севастополе снесут детский сад

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Ни один частный детсад в Севастополе, кроме еврейского, не является лицензированным, и одно из таких учреждений, расположенных на территории садового товарищества, снесут.

Решение об этом было принято на заседании правительства города.

«Согласно акту планового рейдового осмотра, и проверке Севреестра, участок, где располагается детский сад, не имеет кадастрового номера и находится в государственной собственности города. Рядом – земли садоводческого товарищества, у которых есть соответствующая техническая документация. Мы уже отправили уведомление. В течение трех месяцев собственник должен привести документы в соответствие. В противном случае мы приступаем к сносу», – сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства Севастополя, здание детского сада является третьей частью блочного капитального сооружения, которое, согласно документам, считается единым строением. При этом оно располагается на трех участках, один из которых используется предпринимателями незаконно.

Губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, действительно ли туда ходят дети и, получив утвердительный ответ от главы горхоза, распорядился направить туда специалистов, чтобы выяснить, куда после сноса учреждения смогут ходить дошколята. Но решение было однозначным.

«Садик этот будет ликвидирован. Он там вообще не может быть. Не дай бог что-нибудь произойдет – мало всем не покажется», – заключил глава города.

По словам директора департамента образования и науки Севастополя Елены Богомоловой, детский сад, располагающийся в границах в СТ «Пилот», является одним из тех неофициальных учреждений, которым неоднократно предлагалось пройти лицензирование и работать в рамках законодательного поля. Однако понимания такая инициатива правительства у предпринимателей не получила.

Богомолова также подчеркнула, что все частные сады Севастополя, за исключением сада «Хабад», не являются учреждениями дошкольного образования.

«Мы собирали всех тех, кто желает пролицензироваться, и сделать свой детский сад. Более 20 человек пришло. Это было еще летом прошлого года. И ни одно учреждение не заявило о том, чтобы получить лицензию. Они все идут как ИП. Проверить их мы не имеем права, сделать это может только прокуратура», – пожаловалась Богомолова. Губернатор Севастополя обратился с просьбой к руководству прокуратуры Севастополя провести соответствующую проверку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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