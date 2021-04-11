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Происшествия

В Севастополе пьяный водитель микроавтобуса закончил поездку в яме

16:13 воскресенье, 11 апреля 2021
Севастополь
В Севастополе пьяный водитель микроавтобуса закончил поездку в яме

фото © соцсети

В Севастополе нетрезвый водитель микроавтобуса, закончил свою поездку в яме на стройке.

Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

«Ночью на улице Пожарова водитель микроавтобуса, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где допустил съезд в яму - там шли строительные рабоы. В результате ДТП никто не пострадал, однако было установлено, что водитель сел за руль в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка», - рассказала Мария Нажа.

Она отметила, что водитель и ранее привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Теперь, согласно закону, ему грозит уголовная статья.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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