Бизнес
В Крыму подорожали огурцы, молоко и колбасные изделия
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Стало известно, как изменились цены на продукты питания в Крыму за последнюю неделю.
По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров в Республике Крым по состоянию на 5 апреля 2021 г. Крымстат отмечает снижение цен (по сравнению с 29 марта 2021 г.) на свежие помидоры (на 3,51%), репчатый лук (на 1,03%) и картофель (на 0,94%).
В то же время рост цен за прошедшую неделю был отмечен на морковь (на 5,41%), свежие огурцы (на 2,91%), вареную колбасу (на 1,6%), сосиски, сардельки (на 1,52%) и молоко (на 1,2%).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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