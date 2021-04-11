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Бизнес

В Крыму подорожали огурцы, молоко и колбасные изделия

13:09 воскресенье, 11 апреля 2021
В Крыму подорожали огурцы, молоко и колбасные изделия

фото © trademaster.ua

Стало известно, как изменились цены на продукты питания в Крыму за последнюю неделю.

По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров в Республике Крым по состоянию на 5 апреля 2021 г. Крымстат отмечает снижение цен (по сравнению с 29 марта 2021 г.) на свежие помидоры (на 3,51%), репчатый лук (на 1,03%) и картофель (на 0,94%).

В то же время рост цен за прошедшую неделю был отмечен на морковь (на 5,41%), свежие огурцы (на 2,91%), вареную колбасу (на 1,6%), сосиски, сардельки (на 1,52%) и молоко (на 1,2%).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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