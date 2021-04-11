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Происшествия

В Крыму ограбили почтовое отделение

12:41 воскресенье, 11 апреля 2021

В селе Перевальное Симферопольского района Крыма ограбили отделение почтовой связи.

- Двое с оружием, в балаклавах и камуфляжной одежде выстрелили в потолок и забрали деньги, - такая новость появилась в социальных сетях.

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел Крыма.

- В полицию Симферопольского района поступило сообщение о разбойном нападении на отделении связи, - сообщили в ведомстве, отметив, что в настоящее время делается все, чтобы найти и задержать причастных к дерзкому преступлению.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец избил мужчину, оскорбившего его новую машину. Полиция задержала симферопольца, который, будучи пьяным, крепко избил другого подвыпившего местного жителя.

Севастополец незаметно украл 20 бронзовых изваяний. Злостному любителю скульптуры грозит до 5 лет тюрьмы.

Крымчанка ударила ножом сожителя в пьяной ссоре. Жителя Симферопольского района госпитализировали с ножевым ранением после конфликта с сожительницей.

В Севастополе задержали мужчину, воровавшего велосипеды из подъездов. 40-летний севастополец отправится на скамью подсудимых из-за уголовного дела о краже. Мужчина промышлял тем, что периодически воровал из подъездов велосипеды, оставленные жильцами без присмотра, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

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