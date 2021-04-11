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Власть

В Крыму ко Дню Победы решили провести «факельное шествие»

08:58 воскресенье, 11 апреля 2021

Более двух сотен мероприятий решили провести в Крыму ко Дню Победы 9 мая.

Минкульт республики привел соответствующее заявление министра культуры РК Арины Новосельской, которая ранее выругалась матом в прямом эфире на заседании Аксенова.

Перед Днем Победы в совхозе «Красный» проведут акцию «Свеча памяти». Также состоится факельное шествие в Керчи на Митридатской Лестницы. Военные парады проведут в столице региона и Керчи.

Акции будут проводить в учреждениях культуры и на открытых пространствах. Организуют концерты, театральные выступления, вечера литературы и музыки, разного рода мастер-классы, уроки по истории и мужеству, фестивали и автомобильные пробеги.

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