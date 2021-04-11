Происшествия
В Феодосии задержали 55-летнего продавца марихуаны
У ранее неоднократно судимого 55-летнего жителя Феодосии, который сбыл бумажный сверток, правоохранители нашли больше 2 граммов «травки».
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Изъятые вещественные доказательства направлены были на экспертизу, которая подтвердила наличие наркотического вещества каннабис (марихуана), массой 2,33 грамма», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 8 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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