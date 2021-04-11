Происшествия
Ударил лопатой по голове: чем обернулась уборка двора в Севастополе
В Севастополе уборка придомовой территории обернулась для ее участников травмой головы и уголовным преследованием.
Сообщает пресс-служба МВД города.
В ведомстве рассказали, что инициаторами конфликта стала местная жительница и ее сосед. Во время наведения порядка на придомовой территории женщина положила кирпич на крышу авто, принадлежавшего мужчине.
Действия соседки возмутили 64-летнего автовладельца, и между ними началась словесная перепалка. К ссоре подключился муж фигурантки. Последний встал на защиту супруги и попытался успокоить соседа. Однако автовладелец словесным доводам не внял – он схватил лопату и ударил соседа по голове.
В результате пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Причиненные ему травмы квалифицированы как легкие телесные повреждения.
В отношении соседа-автовладельца возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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