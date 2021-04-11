Севастопольские спасатели уничтожили семь авиабомб

Пиротехники МЧС уничтожили в Севастополе семь авиабомб общим весом свыше 500 килограмм.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, всего с начала года уничтожено более 300 взрывоопасных предметов.

«Сотрудники специализированного отряда главного управления МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили семь авиационных бомб немецкого и советского производства. Две крупнейшие единицы среди них – весом 250 килограммов каждая: SD-250 и SC-250, – говорится в сообщении. – С начала 2021 года силами пиротехников МЧС России по Севастополю уничтожено без малого 300 взрывоопасных предметов времен войны».

В МЧС уточнили, что опасные находки были обнаружены в разных районах региона, тип и состояние взрывателей позволяли выполнить их перевозку. С соблюдением всех требований безопасности бомбы были вывезены на специальный полигон, где успешно уничтожены.

Операция по ликвидации боеприпасов времен Второй мировой войны состоялась накануне. Всего в мероприятиях по ликвидации боеприпасов было задействовано три единицы техники и шесть человек личного состава.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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