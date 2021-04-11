Развожаев запретил севастопольцам критиковать Меняйло

Губернатор Севастополя сначала удалял негатив, а потом закрыл комментарии в Instagram под своим постом с похвалой нового главы Северной Осетии.

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Instagram прокомментировал указ президента России Владимира Путина о назначении Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии и столкнулся с критикой пользователей.

Напомним, Сергей Меняйло занимал пост губернатора Севастополя с 2014 по 2016 год, после чего стал постпредом президента в Сибирском федеральном округе, а также вошел в Совет Безопасности.

Развожаев написал, что познакомился с Меняйло во время работы в Хакасии с того времени поддерживает с ним дружеские отношения. Он заявил, что «богатый опыт и личные качества, неравнодушие и лоббистские способности» Меняйло послужат на благо Северной Осетии.

Публикация вызвала негативную реакцию пользователей Instagram, которые стали активно писать комментарии. Сперва севастопольский губернатор удалял негатив, а затем решил и вовсе закрыть комментарии под своим постом с похвалой нового главы Северной Осетии.

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