Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 11 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 11 апреля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (Местами северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 72 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 9 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 68 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 67 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 70 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 62 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 59 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 60 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 73 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 19, в Одессе - 7, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 10 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 10 апреля.
Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь». Погода в предстоящие выходные в Крыму будет мрачной и дождливой, а столбики термометров не приблизятся к показателям климатической нормы.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 9 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 9 апреля.
Когда на смену снегу в Крым придет потепление и дожди. До конца четверга холодный фронт покинет Крым, а вместе с ним уйдет и снегопад.
Какой сегодня праздник 11 апреля фото
Сегодня, 11 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Будет холодно: синоптик рассказал о погоде в Крыму на следующей неделе
На следующей неделе Крым ждет дождливая и пасмурная погода.
Готовим шашлык по-новому: эксперт рассказал о модных рецептах
Модные веяния и новые тенденции появляются даже в приготовлении шашлыка.
На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта
Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.
8 апреля
В Крыму горит дельфинарий
8 апреля
Какой сегодня праздник 10 апреля фото
Сегодня, 10 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.