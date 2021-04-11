Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 11 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 11 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (Местами северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 72 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 9 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 68 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 67 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 70 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 62 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 59 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 60 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 73 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 19, в Одессе - 7, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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