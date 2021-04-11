Президент Турции подтвердил, что не признает Крым российским

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение Анкары не признавать российский статус Крыма.

Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Президент Турции также заявил, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны.

«Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», – сказал он.

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