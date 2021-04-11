Происшествия
Подросток сбежала из дома, чтобы сходить в салон красоты в Ялте
В дежурную часть полиции Ялты обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.
Вскоре правоохранители обнаружили пропавшую в одном из салонов красоты и передали ее родителям, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Для этого полицейским пришлось опросить родственников, одноклассников и друзей несовершеннолетней.
«Выяснилось, что перед уходом 14-летняя девочка забрала из дома денежные средства, чтобы распорядится ими по собственному усмотрению. Установлено, что подросток часто отправляется на долгие прогулки и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе.
С родителями и подростком проведена профилактическая беседа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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