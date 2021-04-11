Крымчанин получил уголовное дело за мошенничество

фото © Новости Крыма

Житель Первомайского района Крыма обвиняется в мошенничестве.

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, он предлагал задешево купить дорогую технику.

«Мужчина в январе 2019 года в магазине, который ранее располагался по проспекту Кирова в Симферополе, предлагал покупателям заказать часы и телефоны известной марки по стоимости ниже рыночной. Злоумышленник просил предварительно оплатить стоимость дорогостоящих товаров, помимо этого, обещал отремонтировать гаджеты, отправив их в сервисный центр Москвы», – говорится в сообщении.

Затем мужчина сообщал своим клиентам, что их товар прибыл, получал от них оговоренные деньги на свою карту, а потом уклонялся от выполнения обязательств. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, пострадали 11 граждан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело направлено в суд Симферополя, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец незаметно украл 20 бронзовых изваяний. Злостному любителю скульптуры грозит до 5 лет тюрьмы.

Крымчанка ударила ножом сожителя в пьяной ссоре. Жителя Симферопольского района госпитализировали с ножевым ранением после конфликта с сожительницей.

В Севастополе задержали мужчину, воровавшего велосипеды из подъездов. 40-летний севастополец отправится на скамью подсудимых из-за уголовного дела о краже. Мужчина промышлял тем, что периодически воровал из подъездов велосипеды, оставленные жильцами без присмотра, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Жителя Владивостока будут судить за убийство в Севастополе. Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в убийстве своего знакомого в гостиничном комплексе в Каче.