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Крымчанин получил уголовное дело за мошенничество

07:25 воскресенье, 11 апреля 2021
Крымчанин получил уголовное дело за мошенничество

фото © Новости Крыма

Житель Первомайского района Крыма обвиняется в мошенничестве.

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, он предлагал задешево купить дорогую технику.

«Мужчина в январе 2019 года в магазине, который ранее располагался по проспекту Кирова в Симферополе, предлагал покупателям заказать часы и телефоны известной марки по стоимости ниже рыночной. Злоумышленник просил предварительно оплатить стоимость дорогостоящих товаров, помимо этого, обещал отремонтировать гаджеты, отправив их в сервисный центр Москвы», – говорится в сообщении.

Затем мужчина сообщал своим клиентам, что их товар прибыл, получал от них оговоренные деньги на свою карту, а потом уклонялся от выполнения обязательств. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, пострадали 11 граждан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело направлено в суд Симферополя, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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