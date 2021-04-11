Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчанам запретили пить воду из крана ● Симферополь переходит на полное водоснабжение из артезианских скважин ● Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой ● Вице-премьер Украины заявил о возможной подаче воды в Крым ● Ну, и пусть дорого и опасно: власти Крыма продавливают строительство опреснителя в Ялте
Еще более сильная засуха грозит Крыму через два года
фото © mir-klimata.info
Такой сценарий будет самым пессимистичным из возможных.
Через два года в Крым может прийти засуха, которая окажется сильнее той, что наблюдается сейчас. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».
Он напомнил, что подобные процессы происходили на полуострове с 1988 по 1994 год. Это будет самый пессимистичный из возможных сценариев.
«1988 год был водообильный, и он был похож на 2017 год. Спад в 1989-м похож на 2018 год, дальнейший спад 1990 года похож на 2019 год и, соответственно, та засуха, которая у нас была в 2020 году, похожа на 1991 год. Соответственно, если у нас на конец этого года будет свыше 70 миллионов притоков, то нынешний год будет эквивалентен 1992 году. Это говорит о том, что через два года после этого у нас может быть засуха еще более сильная, чем та, что была в 2020 году, она будет эквивалентна 1994 году», - пояснил эксперт.
При этом, отметил Копачевский, население будет испытывать еще более сильный дефицит воды, чем в минувшем году.
Ранее ученый Института водных проблем РАН заявил, что опреснение морской воды в Крыму может обернуться катастрофой, так как окружающей среде и здоровью людей будет нанесен непоправимый вред.
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