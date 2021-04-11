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Водный кризис

Еще более сильная засуха грозит Крыму через два года

14:23 воскресенье, 11 апреля 2021
Еще более сильная засуха грозит Крыму через два года

фото © mir-klimata.info

Такой сценарий будет самым пессимистичным из возможных.

Через два года в Крым может прийти засуха, которая окажется сильнее той, что наблюдается сейчас. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он напомнил, что подобные процессы происходили на полуострове с 1988 по 1994 год. Это будет самый пессимистичный из возможных сценариев.

«1988 год был водообильный, и он был похож на 2017 год. Спад в 1989-м похож на 2018 год, дальнейший спад 1990 года похож на 2019 год и, соответственно, та засуха, которая у нас была в 2020 году, похожа на 1991 год. Соответственно, если у нас на конец этого года будет свыше 70 миллионов притоков, то нынешний год будет эквивалентен 1992 году. Это говорит о том, что через два года после этого у нас может быть засуха еще более сильная, чем та, что была в 2020 году, она будет эквивалентна 1994 году», - пояснил эксперт.

При этом, отметил Копачевский, население будет испытывать еще более сильный дефицит воды, чем в минувшем году.

Ранее ученый Института водных проблем РАН заявил, что опреснение морской воды в Крыму может обернуться катастрофой, так как окружающей среде и здоровью людей будет нанесен непоправимый вред.

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