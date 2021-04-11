Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом ● В Крыму поступила «крупнейшая партия вакцины» от коронавируса ● Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю ● Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне ● «Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии
Еще 94 крымчнина заразились ковидом
фото © pixabay.com
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 62 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 38583 случаев новой коронавирусной инфекции, 206 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 37380 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2041 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Врач в Крыму призвал не ставить себе диагнозы по интернету. Доверять статьям на медицинские темы в интернете не стоит, правильнее будет обратиться к специалисту, если что-то беспокоит.
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю. За 8 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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