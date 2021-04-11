Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь

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Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».

Как сообщает информагентство ТАСС, таким образом Белик прокомментировал информацию в российских СМИ о том, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор и будут находиться там до 4 мая.

«Я хочу предложить нашим заокеанским партнерам другую идею: вместо того, что отправлять корабли в Черное море, США стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая… И историю нашу узнают, и экскурсию сделаем по местам, где в 1945 году побывал Франклин Рузвельт –​ американский президент, обсуждавший устройство мира после войны с главой СССР Иосифом Сталиным и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем», – цитирует Белика информагентство.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки в Черное море военных кораблей в знак поддержки Украины.

Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Черном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что «США внимательно следят за происходящим на востоке Украины».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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