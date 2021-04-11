Власть
Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь
фото © pravda.com.ua
Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».
Как сообщает информагентство ТАСС, таким образом Белик прокомментировал информацию в российских СМИ о том, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор и будут находиться там до 4 мая.
«Я хочу предложить нашим заокеанским партнерам другую идею: вместо того, что отправлять корабли в Черное море, США стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая… И историю нашу узнают, и экскурсию сделаем по местам, где в 1945 году побывал Франклин Рузвельт – американский президент, обсуждавший устройство мира после войны с главой СССР Иосифом Сталиным и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем», – цитирует Белика информагентство.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки в Черное море военных кораблей в знак поддержки Украины.
Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Черном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что «США внимательно следят за происходящим на востоке Украины».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Крыма осужден за «серийное уклонение от призыва в армию». Житель Красноперекопского района Крыма осужден за уклонение от призыва на военную службу в российскую армию.
В Черном море российские пограничники понарошку освободили судно от террористов. Сотрудники силовых ведомств Республики Крым и Краснодарского края «освободили от террористов» круизное судно «Дагомыс», вышедшее из порта Сочи.
Боевые корабли Каспийской флотилии переброшены к берегам Крыма. Группа десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии ВМФ РФ совершают межфлотский переход в Черное море.
Украинские военные вблизи Крыма провели учения по противодесантной обороне побережья. Командование объединенных сил ВС Украины сообщает о проведении экипажами боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащими подразделений десантно-штурмовых войск учений по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья вблизи Крыма.
Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь
Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».
Во время «Выстрела памяти» в Керчи у военных заклинило пушку видео
В Керчи 11 апреля, в рамках празднования Дня освобождения города от нацистских захватчиков, на территории бывшего морского вокзала провели акцию «Выстрел памяти», на которой были запланированы залпы из двух пушек.
Президент Турции подтвердил, что не признает Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение Анкары не признавать российский статус Крыма.
На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта
Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.
8 апреля
В Крыму горит дельфинарий
8 апреля
Какой сегодня праздник 11 апреля фото
Сегодня, 11 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.