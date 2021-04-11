Аэроэкспресс «похоронил» гражданские перспективы аэродрома Бельбек

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Аэроэкспресс «похоронил» массовое использование аэродрома Бельбек: строительство гражданской части военного аэродрома вычеркнули из Программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года (ФЦП).

Военный аэродром Бельбек расположен на Крымском полуострове, рядом с устьем реки Бельбек, текущей с гор в Черное море. Самолеты базируются там с 1938 года. Теперь он оказался в городской черте Севастополя. Правда, на публичной кадастровой карте участок, занимающий 14,7 га, на котором расположена его взлетно-посадочная полоса, значится «землей поселений (земли населенных пунктов) для ведения личного крестьянского хозяйства».

Дискуссия о том, нужен ли Крыму еще один гражданский аэропорт, и поиски инвестора для него шли с 2014 года. С одной стороны – от Севастополя ближе до Южного берега, где расположены большинство правительственных и частных дач, богатых ведомственных санаториев, и будущей игорной зоны. С другой – всего в 70 км лета есть обустроенный и обжитой международный аэропорт Симферополь.

В результате проект реконструкции гражданской части воздушного узла Бельбек включили в ФЦП. Было обещано 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство перрона, топливно-заправочного комплекса и закупку аэронавигационного оборудования. Предполагалось, что участие в организации гражданской части аэропорта (реконструкцию взлетно-посадочной полосы и возведение аэровокзального комплекса) примет и частный капитал: общую стоимость проекта оценивали в 1,762 млрд руб. Планировалась, что реализация амбициозного проекта начнется в 2019 году, а завершится до 2020 года.

Но скоро все пошло мимо плана: губернаторы Севастополя менялись, частный инвестор все не находился. После введения в эксплуатацию в 2018 году нового комплекса в Симферополе, концепция превращения Бельбека в гражданский аэродром изменилась. Нынешний губернатор Михаил Развожаев в октябре 2019 года объявил, что железнодорожный аэроэкспресс до международного аэропорта Симферополь может стать альтернативой развитию гражданского сектора аэропорта Бельбек.

Пассажирская часть Бельбека – чартерные и частные самолеты он все же принимал – стала филиалом международного аэропорта Симферополь. VIP-пассажиры и сейчас пользуются его услугами. А вокзал и перрон прилетевшим сюда не нужны – трансфер от трапа самолета до дачи и рулетки им обеспечат другие структуры.

В июле прошлого года необходимость прокладки железной дороги до аэропорта «Симферополь» упомянул и новый экономический куратор Крыма вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Аэропорт Бельбек исключили из ФЦП. А в ту ее часть, что касается Республики Крым, включили мероприятия по защите аэропортового комплекса Симферополя от актов незаконного вмешательства в его деятельность.

На днях стало ясно, что на Бельбеке как гражданском объекте поставлен окончательный крест. На сайте госзакупок появилась информация о проведении конкурса по проектированию объекта капитального строительства «Строительство однопутного электрофицированного участка от международного аэропорта Симферополь до существующей инфраструктуры ФГУП «КЖД» с организацией пригородного сообщения».

Объявленная первоначальная стоимость проектных работ – более 286 млн руб.

Из конкурсной документации следует, что источник финансирования проекта – средства федерального бюджета, хотя заказчиком является Крымская железная дорога. Длина будущей железнодорожной ветки от аэропорта до полупустого ныне железнодорожного вокзала Симферополя – 12 км. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – составит 7 млрд руб. То есть бюджету отрезок железной дороги (проект и строительство) обойдется впятеро дороже, чем планировавшаяся перестройка на мирные рельсы Бельбека.

При проектировании подрядчику необходимо обезопасить путь от возможно находящихся там снарядов времен войны и провести археологическое обследование для выявления объектов культурного наследия. На станции у аэропорта соорудят пассажирскую платформу длиной не менее 250 метров с навесами и табло.

Ориентироваться проектировщикам следует на такие показатели: ежесуточное прохождение 33 пар электропоездов, которые могут двигаться с интервалом 20 минут, предусмотреть скорость движения поездов на всем протяжении проектируемого участка 140 км/час.

Утвердил техническое задание и.о. главного инженера ФГУП «КЖД» Игорь Тришков

Предполагается, что проект дороги для крымского аэроэкспресса разработают не более, чем через год, сама железнодорожная ветка должна быть построена до 31 декабря 2025 года.

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