Власть
Житель Крыма осужден за «серийное уклонение от призыва в армию»
Житель Красноперекопского района Крыма осужден за уклонение от призыва на военную службу в российскую армию.
Об этом сообщила пресс-служба Красноперекопского районного суда.
«В судебном заседании 24-летний подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, фактические обстоятельства дела не оспаривал, – говорится в сообщении. – Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал виновным молодого человека в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей».
В период с мая 2019 по июнь 2020 года осужденный лично получил шесть повесток о необходимости прибытия на призывной пункт, но осознанно в военкомат не являлся.
Приговор вступил в законную силу. Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва на службу не освобождает осужденного от очередного призыва.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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