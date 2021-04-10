Житель Крыма осужден за «серийное уклонение от призыва в армию»

Житель Красноперекопского района Крыма осужден за уклонение от призыва на военную службу в российскую армию.

Об этом сообщила пресс-служба Красноперекопского районного суда.

«В судебном заседании 24-летний подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, фактические обстоятельства дела не оспаривал, – говорится в сообщении. – Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал виновным молодого человека в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей».

В период с мая 2019 по июнь 2020 года осужденный лично получил шесть повесток о необходимости прибытия на призывной пункт, но осознанно в военкомат не являлся.

Приговор вступил в законную силу. Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва на службу не освобождает осужденного от очередного призыва.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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