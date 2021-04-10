Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.0
воздух +9
море +9

Власть

Житель Крыма осужден за «серийное уклонение от призыва в армию»

09:03 суббота, 10 апреля 2021

Житель Красноперекопского района Крыма осужден за уклонение от призыва на военную службу в российскую армию.

Об этом сообщила пресс-служба Красноперекопского районного суда.

«В судебном заседании 24-летний подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, фактические обстоятельства дела не оспаривал, – говорится в сообщении. – Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал виновным молодого человека в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей».

В период с мая 2019 по июнь 2020 года осужденный лично получил шесть повесток о необходимости прибытия на призывной пункт, но осознанно в военкомат не являлся.

Приговор вступил в законную силу. Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва на службу не освобождает осужденного от очередного призыва.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Боевые корабли Каспийской флотилии переброшены к берегам Крыма. Группа десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии ВМФ РФ совершают межфлотский переход в Черное море.

Украинские военные вблизи Крыма провели учения по противодесантной обороне побережья. Командование объединенных сил ВС Украины сообщает о проведении экипажами боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащими подразделений десантно-штурмовых войск учений по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья вблизи Крыма.

Минобороны России планирует провести 9 мая парады в трех городах Крыма. В Министерстве обороны России сообщают, что в этом году на 9 мая запланировано 10 военных парадов, в том числе в Крыму.

Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма. Командование Сухопутных войск Украины объявило о проведении военных сборов сил территориальной обороны в южных регионах страны, в том числе вблизи Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 10 апреля

Какой сегодня праздник 10 апреля фото

Сегодня, 10 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»

Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»

Погода в предстоящие выходные в Крыму будет мрачной и дождливой, а столбики термометров не приблизятся к показателям климатической нормы.

Власть
Власти Украины пообещали не депортировать россян из Крыма

Власти Украины пообещали не депортировать россян из Крыма

Украинская власть не будет депортировать из Крыма россиян, которых переселили на полуостров.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации