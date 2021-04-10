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Водный кризис

Вице-премьер Украины заявил о возможной подаче воды в Крым

07:21 суббота, 10 апреля 2021
Вице-премьер Украины заявил о возможной подаче воды в Крым

фото © Новости Крыма

Для этого международные миссии должны подтвердить риск гуманитарной угрозы.

Украина может возобновить поставки пресно воды в Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинским гражданам, которые проживают на полуострове. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

В таком случае страна готова организовать гуманитарные конвои, которые бы доставляли воду в регион.

«Цистернами, кадками, как угодно. Обеспечим Красный крест – под их флагом, не проблема. Людей напоим», - заверил он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что украинские власти не приватизировали воду, что перекрывать ее для крымчан.

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