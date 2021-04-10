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Власть

В Ялте решат проблему «распила» придомовых территорий

10:55 суббота, 10 апреля 2021
Ялта
В Ялте решат проблему «распила» придомовых территорий

фото © 3654.ru

В Ялте размежуют и поставят на кадастровый учет многоквартирные дома. На эти цели из городского бюджета выделено 15 миллионов рублей.

Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

«Есть многолетняя проблема, которую, наконец, в этом году мы должны решить. Мы выделили 15 млн рублей на межевание территории и постановку на кадастровый учет многоквартирных домов. Это даст возможность собственникам в полной мере эксплуатировать придомовую территорию и исключит их «распил» третьими лицами», - отметила она.

По словам Павленко, на территории города находится 1786 многоквартирных домов.

Каждый МКД в Ялте получит свою собственную придомовую территорию. Это будет отражено на публичной кадастровой карте, уточнила мэр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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