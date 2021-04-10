В Симферополе перекрыли участок улицы Киевская

С 10 по 12 апреля в крымской столице из-за ремонтных работ ограничено движение транспорта по улице Киевская от Толстого до площади Куйбышева.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 06:00 часов 10.04.2021 до 07:00 часов 12.04.2021 на месте проведения работ.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети.

Движение автобусов муниципальных автобусных маршрутов №1 А-Б, №6, №12 Б, №22, № 27, №49, №55, №64, №65, №82, №95, будет осуществляться по улице Гагарина, бульвару Ленина.

Движение троллейбусов по муниципальным троллейбусным маршрутам будет осуществляться: №6 — до площади Советской, №16 — по улице Гагарина, бульвару Ленина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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