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Власть

В Симферополе перекрыли участок улицы Киевская

С 10 по 12 апреля в крымской столице из-за ремонтных работ ограничено движение транспорта по улице Киевская от Толстого до площади Куйбышева.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 06:00 часов 10.04.2021 до 07:00 часов 12.04.2021 на месте проведения работ.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети.

Движение автобусов муниципальных автобусных маршрутов №1 А-Б, №6, №12 Б, №22, № 27, №49, №55, №64, №65, №82, №95, будет осуществляться по улице Гагарина, бульвару Ленина.

Движение троллейбусов по муниципальным троллейбусным маршрутам будет осуществляться: №6 — до площади Советской, №16 — по улице Гагарина, бульвару Ленина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Когда расчистят обвал на «Тавриде». Участок дороги возле полигона ТБО, где проводятся строительные работы на восьмом участке «Тавриды», полностью расчистят до конца дня. Частично движение будет открыто раньше.

Движение по севастопольскому участку «Тавриды» возобновится 9 апреля. Движение автотранспорта по закрытому из-за обвала грунта седьмому участку федеральной трассы «Тавриды» и Президентской дороге будет восстановлено 9 апреля.

Власти решили усилить контроль за автобусными маршрутами в Крыму. Министерство транспорта Республики Крым и администрация Чистенского сельского поселения Симферопольского района взяли на контроль вопросы организации автобусного сообщения между населенными пунктами Чистенькое, Трудолюбово, Трехпрудное, Левадки, Камышинка и городом Симферополь.

На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта. Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.

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