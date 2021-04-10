В Севастополе будут судить адвоката за получение взятки в 156 тысяч рублей

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката ассоциации «Адвокатская палата Севастополя», получившего взятку в качестве посредника.

По версии следствия, обвиняемый пообещал жителю Севастополя (подсудимому по уголовному делу по статье о присвоении) договориться с судом и избежать наказания в виде лишения свободы. Таким образом, несколькими частями с февраля по июнь 2020 года адвокат получил от мужчины в общей сложности 156 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республики Крым и г. Севастополю на месте преступления непосредственно после получения денег. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело будет направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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