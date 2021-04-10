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Коронавирус в Крыму

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

09:58 суббота, 10 апреля 2021
В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

фото © strana.ua

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 59 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 38489 случаев новой коронавирусной инфекции, 206 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 37286 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2640 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врач в Крыму призвал не ставить себе диагнозы по интернету. Доверять статьям на медицинские темы в интернете не стоит, правильнее будет обратиться к специалисту, если что-то беспокоит.

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю. За 8 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне. За 7 апреля на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.

В Крыму снова рост заболеваемости ОРВИ. За неделю специалисты зафиксировали превышение уровня заболеваемости ОРВИ в городах республики.

Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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