Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму поступила «крупнейшая партия вакцины» от коронавируса ● Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю ● Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне ● «Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии ● 88 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 59 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 38489 случаев новой коронавирусной инфекции, 206 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 37286 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2640 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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