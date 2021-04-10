В Феодосии возможно станет больше благоустроенных пляжей

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В предстоящем курортном сезоне в Феодосии станет больше официальных пляжей: в их число войдет пляж Песчаная балка в поселке Приморский - место, которое традиционно выбирали любители «дикого» отдыха, будет благоустроено.

Об этомрассказали в феодосийском отделе по курортам и туризму.

По данным профильного отдела, всего в этом году в границах Большой Феодосии будут официально работать 63 пляжные территории. К прошлогодним 59 пляжам прибавились участки побережья в поселке Курортное, два участка на берегу вдоль Керченского шоссе, а также часть береговой полосы в районе Песчаной балки, которая традиционно пользуется популярностью среди туристов-дикарей.

Как поясняют в администрации города, ранее у этой территории был благоустроитель, который не выполнял своих обязательств. Новый пользователь проведет благоустройство в соответствии с предоставленным эскизным проектом, при этом большая часть берега сохранится в первозданном виде:

«Большая часть Песчаной балки сохранится в диком первозданном виде, и там можно будет по-прежнему размещаться с палатками. Никакая плата за установку палаток не предусмотрена. А вот участок, переданный пользователю, будет впервые иметь благоустроенный вид. Тут также надо учитывать вопрос по инвалидам, у которых должен быть нормальный доступ на территорию этого пляжа», - поясняют чиновники.В соответствие с постановлением феодосийской администрации, опубликованном на официальном сайте города, речь идет о 4 360 кв м берега.

Что касается знаменитого Золотого пляжа, относительно которого ранее было принято решение об организации на его участке в поселке Береговом особо охраняемой природной территории (ООПТ), это решение вступит в силу только с 1 сентября.

«С этого момента определенные изменения благоустроителей, конечно, ожидают. Изменятся конфигурации и размеры участков, некоторые объекты благоустройства придется убрать или перенести – все должно быть устроено так, чтобы рекреационная деятельность не вредила природе. Для отдыхающих доступ ограничен не будет - люди так же будут посещать этот пляж, но со временем там будет устроено зонирование, деревянные настилы, дюны, где растут краснокнижные растения, будут ограждены, появятся информационные стенды», - говорят в управлении городского хозяйства Феодосии.

При этом у ряда благоустроителей, работающих в границах Золотого пляжа, договоры на благоустройство завершаются уже в этом году. Новые договоры заключаются на условиях, соответствующих требованиям к работе на ООПТ.

На территории Коктебеля в этом году будут работать 14 пляжных территорий, как и в прошлом году. Традиционно одна из самых больших проблем здешнего побережья – сброс канализационных стоков в море.

«Пользователи всех пляжей, в том числе в Коктебеле, сдают пробы песка, грунта и воды на обследование, и если есть замечания, им не разрешат открыться», - говорят в местном отделе по курортам и туризму.

При этом в администрации подчеркивают, что проблема незаконных стоков будет решена, как только в эксплуатацию будут введены новые очистные канализационные сооружения.

Также феодосийские чиновники напомнили о том, что в грядущем курортном сезоне продолжат действовать «антикоронавирусные » ограничительные меры: расстояние между лежаками должно составлять не менее 1,5 метров, все поверхности должны обрабатываться дезинфицирующими средствами, сотрудники пляжей по-прежнему будут проходить обязательную термометрию.

«В прошлом году проблем и конфликтных ситуаций из-за этого не возникало », - заключили в профильном отделе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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