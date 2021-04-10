Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.0
воздух +10
море +9

Власть

Ученые рассказали за какими фруктами будущее садов Крыма

16:14 суббота, 10 апреля 2021
Ученые рассказали за какими фруктами будущее садов Крыма

фото © Новости Крыма

Развитие сельского хозяйства, в частности, садоводства в Крыму должно сопровождаться наукой, которая может не только рассчитать, где и что нужно выращивать, но и как сделать так, чтобы сады дали большие урожаи уникального качества.

Об этом рассказали сотрудники научных лабораторий Никитского ботанического сада.

По словам директора ботсада Юрия Плугатаря, наиболее перспективные культуры для промышленного выращивания – это яблоки, груши, персики, черешня, слива и айва.

«Крым отличается очень большой пестротой почвенных условий, только наука может сказать, что можно вырастить на конкретном участке, а что нельзя. И мы готовы сопровождать весь процесс от начала до получения результата, - отметил он. – Нами разработана программа, предусматривающая увеличение площадей плодовых насаждений Крыма в два раза. Ничего удивительного в этом нет, поскольку наш полуостров – это и есть сад, он всегда не только себя обеспечивал яблоками и персиками, но и успешно торговал этими плодами».

Сегодня специалистами Никитского ботанического сада разработана программа развития садоводства в Крыму до 2025 года. Садоводство – одна из основных и наиболее прибыльных отраслей для полуострова, отмечают ученые. Лаборатория южных плодовых и орехоплодных культур НБС давно и плотно занимается селекцией плодовых растений и созданием новых сортов. Некоторые из них качественно превосходят по своим параметрам не только отечественные, но и зарубежные аналогичные культуры, уверяют ученые.

Среди разработок последних лет у специалистов лаборатории – сорта абрикоса: Магистр, Боярин и Профессор Смыков авторства молодого ученого Вадима Корзина.

Сорта с уникальными вкусовыми параметрами и биохимическим составом в ближайшие пять лет заменят старые промышленные посадки в Крыму.

Другое достижение – новый сорт персика «Сарабуз», разработанный совместно доктором сельхознаук Анатолием Смыковым  кандидатом Натальей Месяц. Новый сорт не только показал себя устойчивым к зиме и весенним заморозкам, но и обещает давать на 20% больше урожая, чем аналогичные отечественные и зарубежные сорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму займутся селекцией «чистых» цветов и трав. В России создадут селекционно-семеноводческого центра по выведению эфиромасличных культур. Проект планируется осуществить в Крыму.

В Крыму в пять раз увеличат производство креветки в 2021 году. Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан в пять раз увеличит производство креветки в Крыму.

В Крыму решили, что смогут собрать 100 тысяч тонн винограда. Крымские предприятия, занимающиеся выращиванием винограда, планируют в 2021 году собрать урожай в объеме около 100 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.

В России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия. Урожайность сельхозпродукции в России к 2040 году может снизиться более чем на 20% только из-за изменения климата.

Водный кризис
Крымчанам запретили пить воду из крана

Крымчанам запретили пить воду из крана

В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Власти Украины пообещали не депортировать россян из Крыма

Власти Украины пообещали не депортировать россян из Крыма

Украинская власть не будет депортировать из Крыма россиян, которых переселили на полуостров.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации