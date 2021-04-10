Ученые рассказали за какими фруктами будущее садов Крыма

фото © Новости Крыма

Развитие сельского хозяйства, в частности, садоводства в Крыму должно сопровождаться наукой, которая может не только рассчитать, где и что нужно выращивать, но и как сделать так, чтобы сады дали большие урожаи уникального качества.

Об этом рассказали сотрудники научных лабораторий Никитского ботанического сада.

По словам директора ботсада Юрия Плугатаря, наиболее перспективные культуры для промышленного выращивания – это яблоки, груши, персики, черешня, слива и айва.

«Крым отличается очень большой пестротой почвенных условий, только наука может сказать, что можно вырастить на конкретном участке, а что нельзя. И мы готовы сопровождать весь процесс от начала до получения результата, - отметил он. – Нами разработана программа, предусматривающая увеличение площадей плодовых насаждений Крыма в два раза. Ничего удивительного в этом нет, поскольку наш полуостров – это и есть сад, он всегда не только себя обеспечивал яблоками и персиками, но и успешно торговал этими плодами».

Сегодня специалистами Никитского ботанического сада разработана программа развития садоводства в Крыму до 2025 года. Садоводство – одна из основных и наиболее прибыльных отраслей для полуострова, отмечают ученые. Лаборатория южных плодовых и орехоплодных культур НБС давно и плотно занимается селекцией плодовых растений и созданием новых сортов. Некоторые из них качественно превосходят по своим параметрам не только отечественные, но и зарубежные аналогичные культуры, уверяют ученые.

Среди разработок последних лет у специалистов лаборатории – сорта абрикоса: Магистр, Боярин и Профессор Смыков авторства молодого ученого Вадима Корзина.

Сорта с уникальными вкусовыми параметрами и биохимическим составом в ближайшие пять лет заменят старые промышленные посадки в Крыму.

Другое достижение – новый сорт персика «Сарабуз», разработанный совместно доктором сельхознаук Анатолием Смыковым кандидатом Натальей Месяц. Новый сорт не только показал себя устойчивым к зиме и весенним заморозкам, но и обещает давать на 20% больше урожая, чем аналогичные отечественные и зарубежные сорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму займутся селекцией «чистых» цветов и трав. В России создадут селекционно-семеноводческого центра по выведению эфиромасличных культур. Проект планируется осуществить в Крыму.

В Крыму в пять раз увеличат производство креветки в 2021 году. Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан в пять раз увеличит производство креветки в Крыму.

В Крыму решили, что смогут собрать 100 тысяч тонн винограда. Крымские предприятия, занимающиеся выращиванием винограда, планируют в 2021 году собрать урожай в объеме около 100 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.

В России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия. Урожайность сельхозпродукции в России к 2040 году может снизиться более чем на 20% только из-за изменения климата.