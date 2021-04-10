Власть
У Бахчисарайского музея-заповедника изъяли здания в пользу Успенского монастыря
У Бахчисарайского музея-заповедника изъяли часть зданий в пользу Успенского монастыря.
Правительство Крыма своим распоряжением № 417-р передало церкви имущество религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Республики Крым.
Речь идет о недвижимости, которая передается в безвозмездное пользование сроком на 50 лет православной религиозной организации «Свято – Успенский мужской монастырь Бахчисарая» (Бахчисарайского района Республики Крым Симферопольской и Крымской Епархии).
Три из передаваемых зданий до сих пор были в оперативном управлении ГБУ «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник». Среди остальных 32 передаваемых монастырю объектов – как здания XIX века, так и современные: гараж, склад, котельная.
Некоторые из строений (например, трапезная монастыря) до сих пор не были внесены в кадастровый план, даже не отображаются на публичной кадастровой карте Крыма, о них известна только их площадь.
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