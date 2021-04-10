Симферополец избил мужчину, оскорбившего его новую машину

Полиция задержала симферопольца, который, будучи пьяным, крепко избил другого подвыпившего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Агрессор пояснил, что отмечал с другом покупку нового автомобиля. Выйдя из дома пьяным, он начал осматривать свою новую машину. В этот момент к нему подошел потерпевший, который, также находясь в нетрезвом состоянии, начал провоцировать конфликт.

«Не удержавшись от хамского поведения, мужчина нанес заявителю удар по голове, а после того, как тот упал — ударил ногой в область живота», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 8 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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