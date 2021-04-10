Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.0
воздух +10
море +9

Происшествия

Симферополец избил мужчину, оскорбившего его новую машину

Полиция задержала симферопольца, который, будучи пьяным, крепко избил другого подвыпившего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Агрессор пояснил, что отмечал с другом покупку нового автомобиля. Выйдя из дома пьяным, он начал осматривать свою новую машину. В этот момент к нему подошел потерпевший, который, также находясь в нетрезвом состоянии, начал провоцировать конфликт.

«Не удержавшись от хамского поведения, мужчина нанес заявителю удар по голове, а после того, как тот упал — ударил ногой в область живота», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 8 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка ударила ножом сожителя в пьяной ссоре. Жителя Симферопольского района госпитализировали с ножевым ранением после конфликта с сожительницей.

В Севастополе задержали мужчину, воровавшего велосипеды из подъездов. 40-летний севастополец отправится на скамью подсудимых из-за уголовного дела о краже. Мужчина промышлял тем, что периодически воровал из подъездов велосипеды, оставленные жильцами без присмотра, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Жителя Владивостока будут судить за убийство в Севастополе. Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в убийстве своего знакомого в гостиничном комплексе в Каче.

Избил до смерти: севастопольцу грозит до 15 лет заключения. 40-летний житель Севастополя сядет на скамью подсудимых из-за гибели своего знакомого, которого он избил до смерти.

Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 10 апреля

Какой сегодня праздник 10 апреля фото

Сегодня, 10 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»

Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»

Погода в предстоящие выходные в Крыму будет мрачной и дождливой, а столбики термометров не приблизятся к показателям климатической нормы.

Водный кризис
Симферополь переходит на полное водоснабжение из артезианских скважин

Симферополь переходит на полное водоснабжение из артезианских скважин

Во второй половине апреля Симферополь и Симферопольский район планируется перевести на 100%-ное водоснабжение из артезианских скважин.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации