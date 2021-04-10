Водный кризис
Развитие сюжета: Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой ● Вице-премьер Украины заявил о возможной подаче воды в Крым ● Ну, и пусть дорого и опасно: власти Крыма продавливают строительство опреснителя в Ялте ● Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем ● График подачи воды для Симферополя в выходные пересмотрели еще раз
Симферополь переходит на полное водоснабжение из артезианских скважин
фото © ria.ru
Во второй половине апреля Симферополь и Симферопольский район планируется перевести на 100%-ное водоснабжение из артезианских скважин.
Об этом сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.
Крымская столица до засухи потребляла 160 тысяч кубометров воды в сутки, после ограничения подачи воды до 6 часов в день, расход сократился до 120 тысяч кубов.
По словам Масловой, поставлена задача с 15 апреля полностью перевести город и прилегающие территории на артезианскую воду – сегодняшние источники позволяют качать ежесуточно 110 кубометров воды. Поскольку дефицит сохраняется, говорить об отмене ограничений пока рано.
Между тем, водохранилища, питающие Симферополь, благодаря весенним осадкам, немного пополнились: их суммарный запас на сегодняшний день составляет 14,5 млн кубов, или 19,5% от максимального объема. При этом Аянское водохранилище заполнено на 73%, а Симферопольское остается на уровне неисчерпаемого остатка (14%).
В тексте использованы материалы: Новый день
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Симферополь переходит на полное водоснабжение из артезианских скважин
Во второй половине апреля Симферополь и Симферопольский район планируется перевести на 100%-ное водоснабжение из артезианских скважин.