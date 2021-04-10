Происшествия
Севастополец незаметно украл 20 бронзовых изваяний
Злостному любителю скульптуры грозит до 5 лет тюрьмы.
В одном из магазинов города 30-летний местный житель открыто похитил бронзовые статуэтки на общую сумму 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД города-героя.
Мужчина под видом покупателя зашел в художественный магазин и старательно изображал, что выбирает товар. Когда продавец отвлекся на другого покупателя, преступник воспользовался моментом и похитил со стеллажа 20 бронзовых статуэток - после чего скрылся. Украденные фигурки он продал другому ценителю прекрасного, а вырученные деньги потратил на свои нужды.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан полицией. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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