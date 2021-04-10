Власть
Реконструкция очистных в Керчи обойдется в 5,3 млрд рублей
Власти Крыма определили подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции Бондаренковских канализационных очистных сооружений.
Согласно соответствующему распоряжению главы республики Сергея Аксенова, сумма контракта превышает 5,37 млрд рублей.
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция Бондаренковских КОС г. Керчь» с ценой контракта 5 374 703 839 рублей 00 копеек», – говорится в документе.
При этом стоимость проектно-изыскательских работ составляет 75,2 млн рублей, а строительно-монтажных – 5,29 млрд рублей.
Компания должна завершить все работы к концу 2024 года. Собственными силами подрядчик должен выполнить не менее 60% объема работ. Аванс составит 0,5% от цены контракта.
Реконструкция Бондаренковских КОС выполняется в рамках ФЦП «Капитальные вложения».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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