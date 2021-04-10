Реконструкция очистных в Керчи обойдется в 5,3 млрд рублей

Власти Крыма определили подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции Бондаренковских канализационных очистных сооружений.

Согласно соответствующему распоряжению главы республики Сергея Аксенова, сумма контракта превышает 5,37 млрд рублей.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция Бондаренковских КОС г. Керчь» с ценой контракта 5 374 703 839 рублей 00 копеек», – говорится в документе.

При этом стоимость проектно-изыскательских работ составляет 75,2 млн рублей, а строительно-монтажных – 5,29 млрд рублей.

Компания должна завершить все работы к концу 2024 года. Собственными силами подрядчик должен выполнить не менее 60% объема работ. Аванс составит 0,5% от цены контракта.

Реконструкция Бондаренковских КОС выполняется в рамках ФЦП «Капитальные вложения».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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