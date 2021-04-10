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Власть

Подорожают ли коммунальные услуги в Крыму

14:48 суббота, 10 апреля 2021
Подорожают ли коммунальные услуги в Крыму

фото © iz.ru

Стоимость коммунальных услуг в регионе пока останется на прежнем уровне.

Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Оснований к повышению тарифов на услуги ЖКХ у нас пока нет. Повышение либо понижение тарифов – это не хаотичные действия. Рост стоимости тарифа зависит от составляющих той или иной услуги. Если повысится стоимость энергоносителя, то и услуга тоже подорожает. В любом случае, надо понимать, что для потребителей выставляется не полный счет, большую часть услуги оплачивает государство», - рассказал он.

Аблаев также отметил, что подходящий к завершению отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, на горячую линию министерства стало поступать меньше жалоб, связанных с проблемами с отоплением.

«На основных котельных Симферополя пробурены дополнительные скважины. Для проведения аварийных работ закуплено 20 единиц техники. Количество жалоб в части отопления в этом году сократилось на 30%», - уточнил замминистра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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