Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой

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Засуха в Крыму может превратиться в постоянную.

Об этом заявил заведующий о лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Владимир Семенов.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 30 лет в России потеплеет на 3 – 4 градуса, в некоторых регионах – 5. Уже сейчас зима на европейской территории наступает позже, а заканчивается раньше, чем в конце ХХ века.

Глобальное потепление ведет к таянию ледников, а это влечет повышение уровня мирового океана – сейчас он поднимается со скоростью 3-3,5 миллиметра в год.

«Это не очень много. К концу века прогнозируется повышение от 40 до 60 сантиметров, – цитирует Семенова «Лента.ру». – Для России это небольшая угроза, за исключением Калининградской области – региона с пологими пляжами. Береговая линия там может сместиться на десятки и даже на сотни метров». Тем не менее, по словам эксперта, стране нужно озаботиться прибрежными регионами – как на юге, так и на севере.

«На Черном море в 2015 году, как показало наше исследование, наводнение произошло из-за потепления и увеличения температуры поверхности воды. То есть в таких регионах, где рядом находятся водоемы, океаны или моря, действительно возможно увеличение интенсивности осадков, которые могут приводить и к потопам», – отмечает Семенов, но оговаривается: что Крыму такая перспектива не грозит.

Если, на полуострове и будут наводнения, то скорее сливные. А в целом региону угрожает постоянная засуха. «При изменении климата Азорский антициклон, который простирается от Атлантики через Средиземное море к Черному, распространяется дальше на восток, и в целом антициклоническая область в субтропиках становится все сильнее. То есть интенсивность антициклона усиливается, а антициклон – это нисходящие потоки прохладного сухого воздуха, он осушает регион, над которым расположен – поясняет эксперт. – Эта тенденция совпадает с климатическими изменениями. Количество осадков в этом регионе будет уменьшаться.

Полностью Крым, конечно, не иссохнет. Осадки будут. Не исключена опасность редких, но интенсивных ливней. Но общий их объем снизится на 10% – 15%. Это, разумеется, существенно для региона. Условия дефицита влаги останутся, и с этим нужно что-то делать».

Аналогичная ситуация ожидается и на юге Краснодарского края.

В целом, по прогнозам климатологов, если Парижские соглашения не будут исполняться, температура атмосферного воздуха продолжит расти в течение всего века. Если же промышленные выбросы сократятся, а также будут предприняты другие усилия по остановке потепления, то температура продолжит расти до 2060 года, а потом начнет постепенно снижаться.

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