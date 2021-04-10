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Происшествия

На западе Крыма горела многоэтажка: эвакуировали 15 человек

14:57 суббота, 10 апреля 2021
Саки

В городе Саки на западе Крыма произошел пожар в многоэтажном доме, эвакуировали 15 человек.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре на улице Курортной поступило в 5.12 утра.

«Произошло возгорание на 7-м этаже жилого дома. Горение сопровождалось сильным задымлением подъезда. Сотрудники газодымозащитной службы вывели из опасной зоны одного человека. Кроме того, эвакуировали еще 15 жильцов», - сообщили в ведомстве.

В половине шестого утра пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 20 кв.м. 

В ночь на пятницу в другом курортном уголке Крыма – Новом Свете – сгорел жилой трехэтажный гараж. Площадь пожара превысила 550 кв.м. Пожарным удалось «отбить» у пламени еще 18 похожих строений, сообщал ранее РИА Новости Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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