Крымчанка угнала у экс-бойфренда мопед и велосипед

У жителя Сак украли мопед и велосипед прямо со двора дома. Мужчина написал заявление в полицию, передает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские провели расследование и опросили очевидцев. В числе подозреваемых оказалась 26-летняя бывшая сожительница потерпевшего. Девушка объяснила, что украденное она продала, а деньги потратила на собственные нужды.

Однако, как выяснилось, это не первая кража на совести девушки. Крымчанку также подозревают в ранее совершенных кражах из магазина техники.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела. Ей грозит до двух лет лишения свободы.и.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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