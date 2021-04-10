Происшествия
Крымчанка угнала у экс-бойфренда мопед и велосипед
У жителя Сак украли мопед и велосипед прямо со двора дома. Мужчина написал заявление в полицию, передает пресс-служба МВД по РК.
Полицейские провели расследование и опросили очевидцев. В числе подозреваемых оказалась 26-летняя бывшая сожительница потерпевшего. Девушка объяснила, что украденное она продала, а деньги потратила на собственные нужды.
Однако, как выяснилось, это не первая кража на совести девушки. Крымчанку также подозревают в ранее совершенных кражах из магазина техники.
В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела. Ей грозит до двух лет лишения свободы.и.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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