Крымчанам запретили пить воду из крана

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В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.

Это связано с проведением очистки резервуаров, сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что ограничения касаются Ленинского района Крыма и части Симферополя.

«В связи с дезинфекцией резервуаров чистой воды пользоваться водой в питьевых целях запрещается. Использование возможно только после отстаивания и кипячения», - предупредили на предприятии.

В селах Новониколаевка, Станционное, Белинское, Верхнезаморское, Нижнезаморское и Песочное Ленинского района водопроводной водой в пищевых целях нельзя будет пользоваться до полуночи субботы, 10 апреля. Кроме того, до 17 часов вечера ограничение вводится для улиц Симферополя: Глинки (частично), Виноградной, Острякова, Пригородной, Зуйской и переулка Зуйского, а также прилегающих улиц и переулков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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