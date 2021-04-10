Водный кризис
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Крымчанам запретили пить воду из крана
фото © Podrobnosti.ua
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
Это связано с проведением очистки резервуаров, сообщает пресс-служба предприятия.
Уточняется, что ограничения касаются Ленинского района Крыма и части Симферополя.
«В связи с дезинфекцией резервуаров чистой воды пользоваться водой в питьевых целях запрещается. Использование возможно только после отстаивания и кипячения», - предупредили на предприятии.
В селах Новониколаевка, Станционное, Белинское, Верхнезаморское, Нижнезаморское и Песочное Ленинского района водопроводной водой в пищевых целях нельзя будет пользоваться до полуночи субботы, 10 апреля. Кроме того, до 17 часов вечера ограничение вводится для улиц Симферополя: Глинки (частично), Виноградной, Острякова, Пригородной, Зуйской и переулка Зуйского, а также прилегающих улиц и переулков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Крымчанам запретили пить воду из крана
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