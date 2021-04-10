Какой сегодня праздник 10 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 10 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День брата и сестры (Siblings Day)

Фото pixabay.com

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестер (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестер (National Siblings Day). Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.

Традиция отмечать День братьев и сестер 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения ее сестры.

Женщина обратилась с призывом к обществу помнить о близких людях: братьях и сестрах, ценить саму возможность почувствовать тепло и добро, заботу и понимание родного человека, осознавая сам по себе факт того, что такой человек есть, как чудо и Дар Божий. Праздник, впервые проведенный в 1998 году, стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах и уже «обрастает» традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми!

Международный день движения сопротивления

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

Самыми распространенными были: антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.

Иларион - Выверни оглобли

Народный праздник «Иларион - выверни оглобли» отмечается 10 апреля (по старому стилю - 28 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского. Другие названия праздника: «Илларион», «День Иллариона», «Евстрат», «Мать и мачеха». Свое название «выверни оглобли» день получил за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут. Это значит, что пришел срок убирать сани. Для этого их нужно освободить от оглобель.

Также сегодня, 10 апреля, отмечают такие праздники:

- День фельдъегерско-почтовой связи ВС России

- День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

- Всемирный день гомеопатии (World Homeopathy Day)

- День освобождения Одессы от фашистских оккупантов

- День банана

- День рождения спички

- День рождения английской булавки

- День составления загадочных словарей

- День объятий с вашей собакой (National Hug Your Dog Day) в США

- День круассанов с корицей (National Cinnamon Croissant Day) в США

- День строителя в Азербайджане

- День розового в Канаде

- День гольфиста (Golfer's Day) в США

- День внутренних войск Таджикистана

- День сельскохозяйственных животных (National Farm Animals Day) в США

Сегодня именины празднуют: Степан, Илья, Евстрат, Савва, Иларион, Маресий, Авив, Иона, Маруф, Лазарь, Боян, Варахисий, Занифа, Наркисса.

Что происходило 10 апреля в прошлые годы

1633 - бананы, ранее не виданные в Англии, начинают продаваться в Лондонских магазинах.

1710 - в Англии вступил в силу принятый в 1709 году закон об авторском правепервый в мире.

1849 - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1864 - во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр «Русская беседа».

1906 - вышел в свет второй сборник рассказов американского писателя О. Генри «Четыре миллиона».

1912 - английский лайнер «Титаник» вышел в свое первое и последнее плавание.

1917 - на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобрено решение ввести 8-часовой рабочий день

1938 - ЦК КП (б) У принял постановление о реорганизации украинской национальной школы.

1940 - Исландия отделилась от Дании.

1944 - день освобождения Одессы в ходе Одесской операции

1967 - истребитель МиГ-23 совершил свой дебютный полетэто был первый советский самолет с изменяемой геометрией крыла

1990 - Том Уэйтс выиграл дело в чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца.

1992 - в Запорожье открыт первый фестиваль искусств «Козацкому роду нет перевода».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 апреля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 9 апреля. Сегодня, 9 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму впервые пройдут соревнования по воздушному биатлону на аэростатах. С 20 по 25 апреля на Белой Скале в Белогорском районе Крыма пройдет встреча воздухоплавателей «Крымские просторы».

В Крыму впервые состоится «Бал в Цветущих садах». 18 апреля в Севастопольском районе впервые состоится Бал в Цветущих садах.

Какой сегодня праздник 8 апреля. Сегодня, 8 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.