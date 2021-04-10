Готовим шашлык по-новому: эксперт рассказал о модных рецептах

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Модные веяния и новые тенденции появляются даже в приготовлении шашлыка.

Об них рассказал «Радио 1« президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев.

«Мне очень нравится вариант, который пока не очень доступен в России. Нам из Чили привезли великолепную приправу, которая называется «маркет». Это немного прокопченный перец. Его можно смешать с солью и обсыпать любое мясо. В этой приправе мясо должно постоять буквально 15-20 минут. Думаю, эта приправа скоро появится и в России. А любителям менее экзотичных вариантов могу порекомендовать самый простой: взять горную зиру или кумин, растолочь его в ступке и посыпать мясо этой приправой сверху вместе с солью», – советует эксперт.

Мальцев добавил, что еще одной тенденцией стал больший, чем раньше, выбор мяса.«Становится больше мяса, больше качественной говядины. Постепенно она замещает свинину. Часть людей пристрастилась к куриным шашлыкам – это тоже достаточно интересная тема. Сейчас также больше покупают баранину. Выбор мяса для шашлыков из года в год растет», – отметил собеседник.

Как уточнил эксперт, в этом году приготовление шашлыка обойдется его любителям примерно на 15% дороже.

«Стандартный набор для шашлыка стал стоить дороже. Росстат подобные сведения дает в конце апреля. По моим наблюдениям, мясо стало дороже примерно на 15%. Это значит, что и шашлык будет дороже на те же 15% либо мы будем есть его на 15% меньше. А вот экономить на качестве мяса не советую», – заключил Мальцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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