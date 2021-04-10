Общество
Готовим шашлык по-новому: эксперт рассказал о модных рецептах
фото © urusiko.ru
Модные веяния и новые тенденции появляются даже в приготовлении шашлыка.
Об них рассказал «Радио 1« президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев.
«Мне очень нравится вариант, который пока не очень доступен в России. Нам из Чили привезли великолепную приправу, которая называется «маркет». Это немного прокопченный перец. Его можно смешать с солью и обсыпать любое мясо. В этой приправе мясо должно постоять буквально 15-20 минут. Думаю, эта приправа скоро появится и в России. А любителям менее экзотичных вариантов могу порекомендовать самый простой: взять горную зиру или кумин, растолочь его в ступке и посыпать мясо этой приправой сверху вместе с солью», – советует эксперт.
Мальцев добавил, что еще одной тенденцией стал больший, чем раньше, выбор мяса.«Становится больше мяса, больше качественной говядины. Постепенно она замещает свинину. Часть людей пристрастилась к куриным шашлыкам – это тоже достаточно интересная тема. Сейчас также больше покупают баранину. Выбор мяса для шашлыков из года в год растет», – отметил собеседник.
Как уточнил эксперт, в этом году приготовление шашлыка обойдется его любителям примерно на 15% дороже.
«Стандартный набор для шашлыка стал стоить дороже. Росстат подобные сведения дает в конце апреля. По моим наблюдениям, мясо стало дороже примерно на 15%. Это значит, что и шашлык будет дороже на те же 15% либо мы будем есть его на 15% меньше. А вот экономить на качестве мяса не советую», – заключил Мальцев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму поддержали идею ограничения рекламы фастфуда. Ограничение рекламы фастфуда поможет снизить потребление высококалорийной пищи.
Названы девять смертельно опасных продуктов. Среди привычной еды зачастую скрывается опасность — многие блюда, которые прочно вошли в наш рацион, могут быть смертельно опасны.
В Крыму процент смертности от коронавируса стабильно держится на отметке 10 процентов. В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом.
В Крыму назвали подделками большинство экотоваров. В Крыму меньше половины органических продуктов являются экологически чистыми. К таким выводам пришли крымские ученые, исследовав рынок.
Будет холодно: синоптик рассказал о погоде в Крыму на следующей неделе
На следующей неделе Крым ждет дождливая и пасмурная погода.
Готовим шашлык по-новому: эксперт рассказал о модных рецептах
Модные веяния и новые тенденции появляются даже в приготовлении шашлыка.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта
Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.
8 апреля
В Крыму горит дельфинарий
8 апреля
Крым стал дороже Сочи и Антальи
Отдых по системе «все включено» в регионе дороже, чем за границей.